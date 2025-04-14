Днепр (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках в Днепр
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Лактиол-Исток порошок для орального применения 10 г саше №15
Исток-Плюс
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Лактиол-Исток порошок для орального применения 10 г саше №15
Исток-Плюс
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Лактиол-Исток порошок для орального применения 10 г саше №15
Исток-Плюс
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Лактиол-Исток порошок для орального применения 10 г саше №15
Исток-Плюс
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Лактиол-Исток порошок для орального применения 10 г саше №15
Исток-Плюс
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Лактиол-Исток порошок для орального применения 10 г саше №15
Исток-Плюс
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 16
4.8 км
Лактиол-Исток порошок для орального применения 10 г саше №15
Исток-Плюс
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4
5.2 км
Лактиол-Исток порошок для орального применения 10 г саше №15
Исток-Плюс
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
6.4 км
Лактиол-Исток порошок для орального применения 10 г саше №15
Исток-Плюс
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Шевченко Тараса, 9
7.2 км
Лактиол-Исток порошок для орального применения 10 г саше №15
Исток-Плюс
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Мира, 2-К
8.5 км
Лактиол-Исток порошок для орального применения 10 г саше №15
Исток-Плюс
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 44
8.6 км
Лактиол-Исток порошок для орального применения 5 г саше №20
Исток-Плюс
238,30
Экономия при брони: -16,41 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Вольный, 2-А
8.6 км
Лактиол-Исток порошок для орального применения 10 г саше №15
Исток-Плюс
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Барки Василия, 6
8.7 км
Лактиол-Исток порошок для орального применения 10 г саше №15
Исток-Плюс
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 11-К
8.9 км
Лактиол-Исток порошок для орального применения 10 г саше №15
Исток-Плюс
Лактиол-Исток порошок для орального применения 200 г контейнер пластмассовый №1
Исток-Плюс
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 40/42
9.7 км
Лактиол-Исток порошок для орального применения 10 г саше №15
Исток-Плюс
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 40
10.1 км
Лактиол-Исток порошок для орального применения 10 г саше №15
Исток-Плюс
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Самар, ул. Достоинства, 34
29.2 км
Лактиол-Исток порошок для орального применения 200 г контейнер пластмассовый №1
Исток-Плюс
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
32.3 км
Лактиол-Исток порошок для орального применения 10 г саше №15
Исток-Плюс
285,00
Экономия при брони: -37,50 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 25
64.2 км
Лактиол-Исток порошок для орального применения 10 г саше №15
Исток-Плюс
300,90 грн