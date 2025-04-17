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Лактиол (Lactiol)
Лактиол (Lactiol)
Чернигов
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Подорожник
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Закроется через 41 мин
Бахмач, ул. Дружбы, 9
112.5 км
Лактиол-Исток порошок для орального применения 10 г саше №15
Исток-Плюс
300,90
грн
Забрать 22.04 после 12:00
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
Лактиол-Исток порошок для орального применения 10 г саше №15
Исток-Плюс
279,90
грн
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Лактиол-Исток порошок для орального применения 200 г контейнер пластмассовый №1
Исток-Плюс
304,19
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Героев Украины, 1
114.8 км
Лактиол-Исток порошок для орального применения 10 г саше №15
Исток-Плюс
299,10
грн
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Лактиол-Исток порошок для орального применения 200 г контейнер пластмассовый №1
Исток-Плюс
320,25
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется через 41 мин
Короп, ул. Успенская, 1
115.6 км
Лактиол-Исток порошок для орального применения 10 г саше №15
Исток-Плюс
300,90
грн
Забрать 19.04 после 18:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лаврухина, 3
119.3 км
Лактиол-Исток порошок для орального применения 200 г контейнер пластмассовый №1
Исток-Плюс
254,14
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 19-В
121.7 км
Лактиол-Исток порошок для орального применения 200 г контейнер пластмассовый №1
Исток-Плюс
245,47
Экономия при брони:
-4,30 грн
241,17
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 22
122.6 км
Лактиол-Исток порошок для орального применения 5 г саше №20
Исток-Плюс
329,66
Экономия при брони:
-19,22 грн
310,44
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
122.8 км
Лактиол-Исток порошок для орального применения 10 г саше №15
Исток-Плюс
281,85
грн
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Лактиол-Исток порошок для орального применения 200 г контейнер пластмассовый №1
Исток-Плюс
302,59
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 2-Д
125.0 км
Лактиол-Исток порошок для орального применения 5 г саше №20
Исток-Плюс
165,47
Экономия при брони:
-10,25 грн
155,22
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
128.2 км
Лактиол-Исток порошок для орального применения 200 г контейнер пластмассовый №1
Исток-Плюс
456,03
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
128.2 км
Лактиол-Исток порошок для орального применения 10 г саше №15
Исток-Плюс
287,85
грн
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Лактиол-Исток порошок для орального применения 200 г контейнер пластмассовый №1
Исток-Плюс
311,20
грн
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Лактиол-Исток порошок для орального применения 5 г саше №20
Исток-Плюс
366,00
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
128.4 км
Лактиол-Исток порошок для орального применения 10 г саше №15
Исток-Плюс
289,35
грн
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Лактиол-Исток порошок для орального применения 200 г контейнер пластмассовый №1
Исток-Плюс
312,60
грн
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Лактиол-Исток порошок для орального применения 5 г саше №20
Исток-Плюс
366,00
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
129.7 км
Лактиол-Исток порошок для орального применения 10 г саше №15
Исток-Плюс
282,60
грн
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Лактиол-Исток порошок для орального применения 200 г контейнер пластмассовый №1
Исток-Плюс
303,97
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
129.8 км
Лактиол-Исток порошок для орального применения 5 г саше №20
Исток-Плюс
256,20
грн
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Лактиол-Исток порошок для орального применения 10 г саше №15
Исток-Плюс
298,95
грн
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Лактиол-Исток порошок для орального применения 200 г контейнер пластмассовый №1
Исток-Плюс
323,00
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
130.1 км
Лактиол-Исток порошок для орального применения 5 г саше №20
Исток-Плюс
366,00
грн
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Лактиол-Исток порошок для орального применения 10 г саше №15
Исток-Плюс
431,85
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д
130.3 км
Лактиол-Исток порошок для орального применения 200 г контейнер пластмассовый №1
Исток-Плюс
243,23
Экономия при брони:
-1,22 грн
242,01
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
132.6 км
Лактиол-Исток порошок для орального применения 10 г саше №15
Исток-Плюс
313,50
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 41 мин
Конотоп, ул. Успенско-Троицкая, 89
133.6 км
Лактиол-Исток порошок для орального применения 10 г саше №15
Исток-Плюс
300,90
грн
Забрать 19.04 после 19:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 41 мин
Конотоп, просп. Мира, 83
135.6 км
Лактиол-Исток порошок для орального применения 10 г саше №15
Исток-Плюс
300,90
грн
Забрать 19.04 после 17:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Конотоп, просп. Мира, 11
136.3 км
Лактиол-Исток порошок для орального применения 10 г саше №15
Исток-Плюс
300,90
грн
Забрать 19.04 после 19:00
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