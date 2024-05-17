Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыряАфосил®Цены в аптеках

Афосил® капсулы, №30 - Одесса (798779) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 136 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1)
562,18
Экономия: -16,48 грн
545,70 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
637,21
Экономия: -98,68 грн
538,53 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
540,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
589,32
Экономия: -51,08 грн
538,24 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (61)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
578,20 грн
Аптека нц
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (61)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
578,20 грн
Аптека нежных цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: капсулы (20)
597,48
Экономия: -36,78 грн
560,70 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (2), капсулы (1)
605,26
Экономия: -67,02 грн
538,24 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (61)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
578,20 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (61)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
578,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
609,79
Экономия: -48,77 грн
561,02 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
540,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (1)
633,32
Экономия: -56,28 грн
577,04 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (1), капсулы (2)
775,70
Экономия: -224,30 грн
551,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (2)
578,50
Экономия: -43,44 грн
535,06 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (1)
540,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (2)
540,00 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (61)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
578,20 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
574,42 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (1)
606,20
Экономия: -73,77 грн
532,43 грн