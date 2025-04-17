Винница (адрес не указан)
Доступно в 95 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 47 мин
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
161,28
Экономия при брони: -14,68 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 47 мин
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
175,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 47 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
166,03
Экономия при брони: -19,43 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 17 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
159,90
Экономия при брони: -2,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 47 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
Ощад аптека
Закрыто
Открывается через 47 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
175,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 47 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
175,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 47 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
164,91
Экономия при брони: -18,31 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 47 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
163,07
Экономия при брони: -16,81 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 47 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
175,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 47 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
159,07
Экономия при брони: -12,87 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 17 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
163,22
Экономия при брони: -16,31 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 47 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
175,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 47 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
163,25
Экономия при брони: -17,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 47 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
161,43
Экономия при брони: -14,89 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 17 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
175,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 47 мин
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
Подорожник
Закрыто
Открывается через 47 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
175,80 грн