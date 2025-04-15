Львов (адрес не указан)
Доступно в 170 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
175,80 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
162,49
Экономия при брони: -11,97 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
175,80
Экономия при брони: -25,80 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
175,80
Экономия при брони: -25,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
180,20
Экономия при брони: -30,20 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
161,95
Экономия при брони: -11,47 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
160,97
Экономия при брони: -9,58 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
180,00
Экономия при брони: -30,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
180,20
Экономия при брони: -30,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
175,80 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
175,70
Экономия при брони: -25,70 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
180,20
Экономия при брони: -30,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
180,20
Экономия при брони: -30,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
175,70
Экономия при брони: -25,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
164,75
Экономия при брони: -14,23 грн