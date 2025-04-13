Киев (адрес не указан)
Доступно в 617 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
175,80 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
175,80 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
163,43
Экономия при брони: -13,29 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
175,80 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
175,80 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
180,60
Экономия при брони: -6,29 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
179,56
Экономия при брони: -5,26 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
159,58
Экономия при брони: -7,69 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
160,77
Экономия при брони: -8,02 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
175,80 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
1.7 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1