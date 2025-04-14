Харьков (адрес не указан)
Доступно в 181 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
158,39
Экономия при брони: -7,89 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
174,15
Экономия при брони: -10,57 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
175,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 55 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
175,84
Экономия при брони: -10,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
163,22
Экономия при брони: -12,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
175,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 55 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
175,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
163,07
Экономия при брони: -13,10 грн