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Фринол (Freenol)

Фринол (Freenol)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 181 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
162,96 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
152,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
158,39
Экономия при брони: -7,89 грн
150,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
145,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
174,15
Экономия при брони: -10,57 грн
163,58 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
160,88 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
175,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 55 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
163,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
175,84
Экономия при брони: -10,30 грн
165,54 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
172,18 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
163,22
Экономия при брони: -12,70 грн
150,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
175,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 55 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
145,23 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
145,06 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
155,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
175,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
167,09 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
167,69 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
146,68 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
163,07
Экономия при брони: -13,10 грн
149,97 грн
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