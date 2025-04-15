Днепр (адрес не указан)
Доступно в 204 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
164,36
Экономия при брони: -14,61 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
175,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
163,33
Экономия при брони: -12,19 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
180,20
Экономия при брони: -29,40 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
160,79
Экономия при брони: -7,98 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
186,15
Экономия при брони: -11,36 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
175,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
159,51
Экономия при брони: -6,62 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
175,80 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
164,25
Экономия при брони: -13,78 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
164,68
Экономия при брони: -6,21 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
162,67
Экономия при брони: -13,65 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
164,40
Экономия при брони: -5,27 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
161,83
Экономия при брони: -12,81 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
175,80 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
175,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
167,24
Экономия при брони: -8,84 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Фринол капли оральные флакон 50 мл №1
161,89
Экономия при брони: -6,70 грн