Аскорбинка® с глюкозой и антиоксидантами таблетки, №120 - Запорожье (805062) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 54 аптеках
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Запорожье, просп. Соборный, 156
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Запорожье, ул. Украинская, 42
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Запорожье, просп. Соборный, 148
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Запорожье, ул. Яценко, 2
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
1 социальна аптека
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Запорожье, просп. Соборный, 87-В
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Запорожье, ул. Запорожская, 13
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Запорожье, ул. Сталеваров, 7
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Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
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Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
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Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
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Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
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Всего: таблетки (10)
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Запорожье, перек. Школьная / Крепостная, 42/10
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Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
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Запорожье, ул. Сталеваров, 25
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Запорожье, ул. Победы, 64
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Запорожье, просп. Металлургов, 14