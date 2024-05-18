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Аскорбинка® с глюкозой и антиоксидантами таблетки, №120 - Запорожье (805062) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 54 аптеках
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
169,99
Экономия: -33,98 грн
136,01 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1), таблетки (9)
136,08 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1)
228,00
Экономия: -84,00 грн
144,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (4)
165,50
Экономия: -29,49 грн
136,01 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: таблетки (10)
136,32 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: таблетки (9)
135,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (3), таблетки (1)
216,00
Экономия: -72,00 грн
144,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: таблетки (11)
129,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1), таблетки (10)
135,96 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (1)
159,50
Экономия: -23,49 грн
136,01 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (1), таблетки (5)
228,00
Экономия: -84,00 грн
144,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
Всего: упаковка (1), таблетки (1)
148,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
165,50
Экономия: -29,49 грн
136,01 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (1), таблетки (8)
162,36 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (1)
152,50
Экономия: -16,49 грн
136,01 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Крепостная, 42/10
Всего: таблетки (10)
135,84 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (1), таблетки (10)
135,96 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (1)
147,50
Экономия: -11,49 грн
136,01 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 64
Всего: таблетки (4)
144,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1), таблетки (1)
147,72 грн