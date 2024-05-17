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Аскорбинка® с глюкозой и антиоксидантами таблетки, №120 - Львов (805062) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 124 аптеках
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: таблетки (73)
149,99
Экономия: -0,32 грн
149,67 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: таблетки (110)
159,99
Экономия: -23,98 грн
136,01 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: таблетки (9)
138,65 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: таблетки (9)
228,00
Экономия: -84,00 грн
144,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
179,99
Экономия: -43,98 грн
136,01 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1), таблетки (9)
228,00
Экономия: -84,00 грн
144,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
156,50
Экономия: -20,49 грн
136,01 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: таблетки (90)
176,50
Экономия: -40,49 грн
136,01 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
172,50
Экономия: -36,49 грн
136,01 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: таблетки (101)
198,50
Экономия: -62,49 грн
136,01 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (2), таблетки (9)
131,57 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
157,50
Экономия: -21,49 грн
136,01 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
168,50
Экономия: -32,49 грн
136,01 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: таблетки (110)
182,50
Экономия: -46,49 грн
136,01 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (1)
192,99
Экономия: -56,98 грн
136,01 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: таблетки (7)
228,00
Экономия: -84,00 грн
144,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: таблетки (50)
168,29
Экономия: -32,28 грн
136,01 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (1)
192,99
Экономия: -56,98 грн
136,01 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (1)
177,50
Экономия: -41,49 грн
136,01 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: упаковка (1)
145,50
Экономия: -9,49 грн
136,01 грн