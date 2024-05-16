Аскорбинка® с глюкозой и антиоксидантами таблетки, №120 - Харьков (805062) Лекарственный препарат - Цены
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
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Харьков, ул. Дарвина, 1
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
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Харьков, пл. Конституции, 20
Аптека доброго дня
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Харьков, ул. Сумская, 6
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Харьков, пл. Конституции, 1
1 социальна аптека
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
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Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
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Харьков, ул. Нетеченская, 25
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Харьков, ул. Сумская, 23/34
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Всего: таблетки (6)
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Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (1), таблетки (10)
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Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (3), таблетки (11)
Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Аптека оптовых цен
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Всего: упаковка (10), таблетки (11)
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
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Всего: упаковка (1)
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Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
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Харьков, просп. Гагарина, 26