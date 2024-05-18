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Аскорбинка® с глюкозой и антиоксидантами таблетки, №10 - Запорожье (801843) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 94 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
15,03
Экономия: -2,73 грн
12,30 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (3)
11,74 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
13,44
Экономия: -1,82 грн
11,62 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
14,07
Экономия: -1,77 грн
12,30 грн
Мед-сервис
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Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (3)
10,74 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
14,05
Экономия: -1,75 грн
12,30 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (8)
13,51
Экономия: -2,87 грн
10,64 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
12,48
Экономия: -0,62 грн
11,86 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (3)
13,70
Экономия: -0,70 грн
13,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (2)
14,14
Экономия: -1,93 грн
12,21 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (2)
14,68
Экономия: -0,87 грн
13,81 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (3)
12,31 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (2)
13,81
Экономия: -1,60 грн
12,21 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (2)
14,26
Экономия: -3,65 грн
10,61 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (2)
14,46
Экономия: -2,25 грн
12,21 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (2)
15,15
Экономия: -2,94 грн
12,21 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (2)
13,72
Экономия: -0,57 грн
13,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (2)
14,73
Экономия: -2,81 грн
11,92 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (10)
13,50
Экономия: -0,50 грн
13,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (2)
13,94
Экономия: -1,49 грн
12,45 грн