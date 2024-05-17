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Аэрозоль-репеллент Кыш-комар Средство для защиты от комаров "En'jee" в аэрозольной упаковке (не содержит инсектицидов) для детей аэрозоль 40 г (защита 3 часа) - Львов (223318) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 34 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
109,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (4)
134,03
Экономия: -11,53 грн
122,50 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
109,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
109,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
109,40 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (3)
122,05
Экономия: -5,99 грн
116,06 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (3)
151,25
Экономия: -20,59 грн
130,66 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
109,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
109,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
109,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
109,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
109,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (2)
130,71
Экономия: -12,36 грн
118,35 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
109,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
109,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (3)
134,67
Экономия: -10,48 грн
124,19 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
109,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
109,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Львов, ул. Горской, 9
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
109,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бортнянского, 28
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
109,40 грн