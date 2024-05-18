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Билагис таблетки 20 мг блистер, №30 - Запорожье (761709) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 194 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
399,00
Экономия: -135,00 грн
264,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (3)
411,00
Экономия: -112,80 грн
298,20 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (3)
301,20 грн
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (6)
390,62
Экономия: -106,12 грн
284,50 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (4)
352,24
Экономия: -89,10 грн
263,14 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
322,32 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
359,99
Экономия: -48,37 грн
311,62 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
369,00
Экономия: -105,00 грн
264,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1), блистер (1)
303,15 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: таблетки (10)
369,00
Экономия: -105,00 грн
264,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1), блистер (2)
362,20
Экономия: -50,60 грн
311,60 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
351,99
Экономия: -40,37 грн
311,62 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1), блистер (2)
279,24 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (3), блистер (1)
363,66
Экономия: -47,62 грн
316,04 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2), блистер (1)
337,11 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (3)
347,77
Экономия: -74,28 грн
273,49 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
355,30
Экономия: -91,59 грн
263,71 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1), блистер (2)
348,80
Экономия: -33,40 грн
315,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (7), блистер (1)
369,01
Экономия: -69,26 грн
299,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1), блистер (1)
331,60
Экономия: -31,63 грн
299,97 грн