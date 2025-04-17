Биоксин дермаджен форте растительная сыворотка (Bioxin dermagen forte herbal serum)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках в Винница
Мед-сервис
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1707,20 грн
Бажаемо здоровья
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1545,00 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1876,55
Экономия при брони: -124,65 грн
1751,90 грн
Мед-сервис
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1740,00 грн
Аптека низких цен
Винница, ул. Соборная, 35
1.6 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1843,63
Экономия при брони: -91,73 грн
1751,90 грн
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Киевская, 62
1.8 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1562,50 грн
Мед-сервис
Винница, ул. Соборная, 46
1.9 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1760,00 грн
Бажаемо здоровья
Винница, пер. Кирпичный, 3
2.3 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1545,00 грн
Аптека низких цен
Винница, ул. Пирогова, 6
2.9 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1854,19
Экономия при брони: -102,29 грн
1751,90 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. Свободы / Зодчих, 6/4
3.8 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1951,51
Экономия при брони: -130,66 грн
1820,85 грн
Мед-сервис
Винница, просп. Космонавтов, 49
5.5 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1566,00 грн
Аптека копейка
Винница, ул. Келецкая, 66
5.7 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1876,73
Экономия при брони: -124,83 грн
1751,90 грн
Подорожник
Винница, ул. Келецкая, 106-А
6.8 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1580,00 грн
Мед-сервис
Винница, ул. Келецкая, 106
6.8 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1548,60 грн
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Бажаемо здоровья
Калиновка, ул. Независимости, 51-В
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БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1562,50 грн
Аптека низких цен
Немиров, ул. Костельная, 99
38.7 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1943,83
Экономия при брони: -122,98 грн
1820,85 грн
Мед-сервис
Казатин, ул. Грушевского Михаила, 46
58.7 км
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Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1531,20 грн
Бажаемо здоровья
Казатин, ул. Грушевского Михаила, 46-А
58.7 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1562,50 грн
Бажаемо здоровья
Бердичев, ул. Европейская, 3
73.4 км
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Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1562,50 грн
Мед-сервис
Бердичев, ул. Житомирская, 13-А
73.8 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1760,00 грн