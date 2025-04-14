Биоксин дермаджен форте растительная сыворотка (Bioxin dermagen forte herbal serum)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 30 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1619,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1898,63
Экономия при брони: -77,78 грн
1820,85 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1580,00 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1901,92
Экономия при брони: -81,07 грн
1820,85 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1957,19
Экономия при брони: -136,34 грн
1820,85 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1895,88
Экономия при брони: -75,03 грн
1820,85 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Преображенская, 83
3.7 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1954,26
Экономия при брони: -133,41 грн
1820,85 грн
Аптека tas
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1740,00 грн
Аптека копейка
Одесса, перек. Европейская / Большая Арнаутская, 72/69
4.0 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1934,86
Экономия при брони: -114,01 грн
1820,85 грн
Аптека tas
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
4.1 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1740,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
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Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1893,50
Экономия при брони: -72,65 грн
1820,85 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Филатова Академика, 94
4.7 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1600,50 грн
Подорожник
Одесса, просп. Леси Украинки, 16
5.4 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1580,00 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Сегедская, 14
5.9 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1619,00 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Независимости, 9
5.9 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1915,28
Экономия при брони: -94,43 грн
1820,85 грн
Мария
Одесса, просп. Шевченко, 11-А
5.9 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1726,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Независимости, 4
6.0 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1857,01
Экономия при брони: -105,11 грн
1751,90 грн
Мед-сервис
Одесса, ул. Добровольцев, 10/6
6.1 км
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Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1760,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
6.6 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1917,29
Экономия при брони: -96,44 грн
1820,85 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Варненская, 7-Б
6.9 км
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Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1931,02
Экономия при брони: -110,17 грн
1820,85 грн