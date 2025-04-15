Биоксин дермаджен форте растительная сыворотка (Bioxin dermagen forte herbal serum)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Львов
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1760,00 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Лычаковская, 71
2.3 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1548,50 грн
Бажаемо здоровья
Львов, просп. Красной Калины, 92
6.6 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1531,00 грн
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Бажаемо здоровья
Городок, ул. Перемышльская, 5-Г
27.5 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1531,00 грн
Бажаемо здоровья
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 10
33.5 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1548,50 грн
Аптека низких цен
Стрый, ул. Корчака, 1/3
65.4 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1899,91
Экономия при брони: -79,06 грн
1820,85 грн
Мед-сервис
Дрогобыч, пл. Рынок, 27
65.6 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1158,84 грн
Аптека низких цен
Стрый, ул. Хмельницкого Богдана, 5/1
65.8 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1954,81
Экономия при брони: -133,96 грн
1820,85 грн
Мед-сервис
Сокаль, ул. Тартаковская, 2
73.5 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1740,00 грн
Мед-сервис
Броды, ул. Золотая, 24
85.2 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1640,00 грн
Бажаемо здоровья
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 19/79
92.1 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1548,50 грн
Бажаемо здоровья
Калуш, просп. Леси Украинки, 1
93.0 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1392,00 грн
Бажаемо здоровья
Нововолынск, ул. Стуса Василия, 9
98.9 км
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Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1292,83 грн
Мед-сервис
Ивано-Франковск, ул. Троллейбусная, 1
111.1 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1584,00 грн
Бажаемо здоровья
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 112-Д
111.1 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1548,50 грн
Мед-сервис
Ивано-Франковск, ул. Крайковского, 3/1
112.6 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1936,00 грн
Здорова родина
Ивано-Франковск, перек. Длинная / Бельведерская, 98/19
112.9 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1578,45
Экономия при брони: -0,68 грн
1577,77 грн
Экономная аптека
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 28
113.1 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1160,58 грн
Мед-сервис
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А
113.3 км
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Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1248,00 грн
Аптека
Ивано-Франковск, ул. Короля Данила, 10
113.6 км
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Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1580,00 грн