Биоксин дермаджен форте растительная сыворотка (Bioxin dermagen forte herbal serum)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 109 аптеках в Киев
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1896,06
Экономия при брони: -75,21 грн
1820,85 грн
Аптекарь
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
1.8 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1740,00 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1580,00 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1901,19
Экономия при брони: -80,34 грн
1820,85 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1819,16
Экономия при брони: -67,26 грн
1751,90 грн
Мед-сервис
Киев, ул. Князей Острожских, 15
2.0 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1820,80 грн
Мед-сервис
Киев, ул. Мазепы Ивана, 9-Е
2.1 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1392,00 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1882,54
Экономия при брони: -130,64 грн
1751,90 грн
Виталюкс
Киев, ул. Большая Васильковская, 72-А
2.1 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1619,00 грн
Аптекарь
Киев, ул. Жилянская, 69/71
2.2 км
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Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1740,00 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
2.2 км
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Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1899,36
Экономия при брони: -78,51 грн
1820,85 грн
Свк фарм
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1518,00
Экономия при брони: -60,72 грн
1457,28 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Омельяновича-Павленко Михаила, 7
2.3 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1392,00 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Гусовского, 8/10
2.3 км
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Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1946,21
Экономия при брони: -125,36 грн
1820,85 грн
Виталюкс
Киев, ул. Павловская, 17
2.3 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1740,00 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
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Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1922,78
Экономия при брони: -101,93 грн
1820,85 грн
Мед-сервис
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.6 км
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Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1740,00 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Антоновича, 66
2.7 км
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Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1954,26
Экономия при брони: -133,41 грн
1820,85 грн
Аптека низких цен
Киев, пл. Вокзальная, 1
2.7 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1288,56
Экономия при брони: -74,78 грн
1213,78 грн
Мед-сервис
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
2.7 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1740,00 грн