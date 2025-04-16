Биоксин дермаджен форте растительная сыворотка (Bioxin dermagen forte herbal serum)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 36 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1934,49
Экономия при брони: -113,64 грн
1820,85 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1929,92
Экономия при брони: -109,07 грн
1820,85 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1915,10
Экономия при брони: -94,25 грн
1820,85 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1763,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1910,70
Экономия при брони: -89,85 грн
1820,85 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1760,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1905,95
Экономия при брони: -85,10 грн
1820,85 грн
Городская семейная аптека
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
2.7 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1724,80 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1890,39
Экономия при брони: -69,54 грн
1820,85 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1804,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1895,33
Экономия при брони: -74,48 грн
1820,85 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1934,68
Экономия при брони: -113,83 грн
1820,85 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Почтовый, 19
3.2 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1560,00 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1800,90 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1937,60
Экономия при брони: -116,75 грн
1820,85 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
5.2 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1937,60
Экономия при брони: -116,75 грн
1820,85 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
5.5 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1929,00
Экономия при брони: -108,15 грн
1820,85 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, пл. 30 лет Победы, 1
6.1 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
2040,10 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Лисового, 14-А
6.9 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1897,16
Экономия при брони: -76,31 грн
1820,85 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Покровская, 26
7.4 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1392,00 грн