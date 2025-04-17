Биоксин дермаджен форте растительная сыворотка (Bioxin dermagen forte herbal serum)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1569,50 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1531,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1542,00 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1889,66
Экономия при брони: -68,81 грн
1820,85 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1888,19
Экономия при брони: -67,34 грн
1820,85 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1542,00 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1952,61
Экономия при брони: -131,76 грн
1820,85 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
2.4 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1917,11
Экономия при брони: -96,26 грн
1820,85 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1531,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
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Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1918,57
Экономия при брони: -97,72 грн
1820,85 грн
Мед-сервис
Чернигов, ул. Соборности, 2
2.9 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1760,00 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 8
3.1 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1740,00 грн
Мед-сервис
Чернигов, ул. Пухова, 142
3.8 км
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Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1740,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Независимости, 15
4.1 км
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Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1927,17
Экономия при брони: -106,32 грн
1820,85 грн
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Открыто
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Нежин, ул. Шевченко Тараса, 7
64.6 км
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Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
632,69
Экономия при брони: -25,80 грн
Аптека копейка
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 120
66.7 км
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Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1910,70
Экономия при брони: -89,85 грн
1820,85 грн
Мед-сервис
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 107-А
66.8 км
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Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1560,00 грн
Аптекарь
Бровары, ул. Киевская, 316
113.4 км
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2088,00 грн
Аптека низких цен
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 67/2
114.0 км
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Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1829,90
Экономия при брони: -78,00 грн
1751,90 грн