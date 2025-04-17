Винница (адрес не указан)
Доступно в 70 аптеках в Винница
Аптека копейка
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
469,15
Экономия при брони: -31,72 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
505,40
Экономия при брони: -77,30 грн
Бажаемо здоровья
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
477,20 грн
Ощад аптека
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
477,20 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
473,58
Экономия при брони: -89,04 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
477,20 грн
Бажаемо здоровья
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
477,20 грн
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
494,98
Экономия при брони: -18,90 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
497,32
Экономия при брони: -22,01 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
477,20 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
463,59
Экономия при брони: -91,77 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
477,20 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
477,20 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
505,40
Экономия при брони: -77,30 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
507,20
Экономия при брони: -79,10 грн
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
464,76
Экономия при брони: -92,94 грн
Подорожник
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
505,40
Экономия при брони: -77,30 грн
Подорожник
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм