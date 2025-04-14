Одесса (адрес не указан)
Доступно в 122 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
498,94
Экономия при брони: -22,99 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
518,07
Экономия при брони: -44,93 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
477,20 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
477,20 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
477,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
505,74
Экономия при брони: -29,75 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
477,20 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
477,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
509,17
Экономия при брони: -33,09 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
493,18
Экономия при брони: -17,14 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
467,08
Экономия при брони: -80,49 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
527,13
Экономия при брони: -54,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
524,12
Экономия при брони: -48,66 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
471,25
Экономия при брони: -84,66 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
496,00
Экономия при брони: -54,80 грн