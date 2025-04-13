Киев (адрес не указан)
Доступно в 369 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
477,20 грн
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
495,20
Экономия при брони: -128,10 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
462,69
Экономия при брони: -25,29 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
476,04
Экономия при брони: -34,80 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
507,20
Экономия при брони: -59,70 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
477,20 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
466,25
Экономия при брони: -48,36 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
477,20 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
Здоровая семья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Коцюбинского Михаила, 8-А
1.6 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
467,26
Экономия при брони: -20,52 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
496,46
Экономия при брони: -20,88 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
477,20 грн
Аптекарь
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
1.8 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
477,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
493,90
Экономия при брони: -18,49 грн