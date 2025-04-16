Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 134 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
496,20
Экономия при брони: -55,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
528,97
Экономия при брони: -90,18 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
451,00
Экономия при брони: -46,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
524,11
Экономия при брони: -85,32 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
469,28
Экономия при брони: -67,05 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
522,87
Экономия при брони: -61,86 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
521,89
Экономия при брони: -60,68 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
253,40
Экономия при брони: -32,80 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
479,05
Экономия при брони: -61,06 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
518,85
Экономия при брони: -57,84 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
506,80
Экономия при брони: -65,60 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
526,06
Экономия при брони: -99,48 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
467,76
Экономия при брони: -41,18 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
506,80
Экономия при брони: -65,60 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
524,56
Экономия при брони: -93,26 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
451,00
Экономия при брони: -140,00 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
477,20 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
519,16
Экономия при брони: -96,11 грн