Харьков (адрес не указан)
Доступно в 173 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
463,18
Экономия при брони: -16,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
477,20 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
496,20
Экономия при брони: -40,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
476,18
Экономия при брони: -84,11 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
1.3 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
490,68
Экономия при брони: -21,71 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
474,66
Экономия при брони: -89,80 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.5 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
477,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
1.6 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
Аптека ваш консультант
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 41/2
1.8 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм