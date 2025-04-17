Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 52 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
505,40
Экономия при брони: -65,80 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
505,10
Экономия при брони: -65,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
477,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 47 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
528,47
Экономия при брони: -90,66 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 47 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
507,30
Экономия при брони: -67,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 17 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
473,27
Экономия при брони: -35,81 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
252,70
Экономия при брони: -32,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 47 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
514,90
Экономия при брони: -77,09 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
477,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
477,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 47 мин
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
477,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
477,20 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
477,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
477,20 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
507,30
Экономия при брони: -67,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
462,25
Экономия при брони: -24,27 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
461,93
Экономия при брони: -24,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
464,40
Экономия при брони: -18,16 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется через 47 мин
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
ГЕКСИНОВА Средство профилактически-гигиеническое с маслом чайного дерева и хлоргексидином суппозитории №10
Оливин Фарм
477,20 грн