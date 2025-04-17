Винница (адрес не указан)
Доступно в 70 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 48 мин
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
789,59
Экономия при брони: -104,38 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
824,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 48 мин
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
758,50
Экономия при брони: -14,70 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
824,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
401,24
Экономия при брони: -58,45 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 18 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
766,10
Экономия при брони: -22,30 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается через 48 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
754,30
Экономия при брони: -10,50 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
824,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 48 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
766,10 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
824,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
797,05
Экономия при брони: -111,84 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
824,20 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 48 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
803,61
Экономия при брони: -118,03 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
824,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
766,10
Экономия при брони: -22,30 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
824,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 48 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
783,93
Экономия при брони: -86,67 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
766,10 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
824,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 48 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
766,10 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
824,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 48 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
402,26
Экономия при брони: -53,77 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
919,75
Экономия при брони: -62,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
766,10 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
824,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 18 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
766,10 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
824,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 48 мин
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Закрыто
Открывается через 48 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
766,10 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
824,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 48 мин
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
766,10
Экономия при брони: -22,30 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
824,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 18 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
754,30
Экономия при брони: -10,50 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
431,15
Экономия при брони: -0,05 грн