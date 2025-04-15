Львов (адрес не указан)
Доступно в 131 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
766,10 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
886,20 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
789,53
Экономия при брони: -78,85 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
886,20 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
766,10 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
886,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
766,10
Экономия при брони: -47,20 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
886,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
766,10 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
886,20 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
766,10 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
912,43
Экономия при брони: -54,74 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
766,10 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
886,20 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
720,60
Экономия при брони: -1,70 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
886,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
377,15
Экономия при брони: -17,70 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
360,45
Экономия при брони: -1,00 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
886,20 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
754,30
Экономия при брони: -35,40 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
886,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
754,30
Экономия при брони: -35,40 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
886,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
373,10
Экономия при брони: -13,65 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
886,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
800,52
Экономия при брони: -89,71 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
910,36
Экономия при брони: -52,67 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
757,80
Экономия при брони: -38,90 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
754,30
Экономия при брони: -35,40 грн
Пульс
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
754,30
Экономия при брони: -35,40 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
886,20 грн
Пульс
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd