Киев (адрес не указан)
Доступно в 373 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
766,10 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
886,20 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
766,10 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
886,20 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
812,02
Экономия при брони: -47,84 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
886,20 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
766,10 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
886,20 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
766,10 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
886,20 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
766,10 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
886,20 грн
Фармация
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
1.5 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
832,70
Экономия при брони: -126,57 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
766,10 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
886,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
786,42
Экономия при брони: -33,79 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
886,20 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
787,10
Экономия при брони: -49,00 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
899,84
Экономия при брони: -42,15 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
766,10 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
886,20 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
766,10 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
886,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
783,33
Экономия при брони: -88,67 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
886,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
766,10 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
886,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
766,10 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
886,20 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
766,10 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
886,20 грн