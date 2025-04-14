Харьков (адрес не указан)
Доступно в 124 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
766,10 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
886,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
766,10 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
886,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
758,50
Экономия при брони: -12,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
754,30
Экономия при брони: -8,00 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
766,10 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
886,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
766,10 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
886,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
788,91
Экономия при брони: -83,56 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
886,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
766,10 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
886,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 55 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
766,10 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
886,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
766,10 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
886,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
766,10 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
886,20 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
766,10 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
886,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
766,10 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
886,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 55 мин
Харьков, ул. Литературная, 5
2.3 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
766,10 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
886,20 грн