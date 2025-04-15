Днепр (адрес не указан)
Доступно в 180 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
808,94
Экономия при брони: -103,48 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
824,20 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
402,63
Экономия при брони: -68,21 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
824,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
766,10 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
824,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
766,10 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
863,10
Экономия при брони: -36,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
757,80
Экономия при брони: -40,90 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
787,18
Экономия при брони: -106,63 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
824,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
766,10 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
824,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
766,10 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
824,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
766,10 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
824,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
799,69
Экономия при брони: -43,39 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
824,20 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
804,56
Экономия при брони: -40,42 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
907,60
Экономия при брони: -49,91 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
766,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
455,22
Экономия при брони: -26,38 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
766,10 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
824,20 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
766,10 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
824,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
766,10 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
824,20 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
766,10 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
824,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
766,10 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
824,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
766,10 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
824,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
766,10 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
824,20 грн