Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 61 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
766,10 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
766,10 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
886,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
754,30
Экономия при брони: -27,40 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
886,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 47 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
807,95
Экономия при брони: -139,96 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
918,81
Экономия при брони: -61,12 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 47 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
766,10 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
886,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 17 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
796,53
Экономия при брони: -51,26 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
886,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
377,05
Экономия при брони: -13,60 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
862,30
Экономия при брони: -36,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 47 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
786,88
Экономия при брони: -41,63 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
447,42
Экономия при брони: -18,57 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
754,10
Экономия при брони: -27,20 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
886,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
766,10 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
886,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 47 мин
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
802,48
Экономия при брони: -57,23 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
917,43
Экономия при брони: -59,74 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
766,10 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
886,20 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
778,58
Экономия при брони: -110,87 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
890,10
Экономия при брони: -32,41 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
766,10 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
886,20 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
766,10 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
886,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
886,20 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
766,10 грн
Фебумакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Macleods Pharmaceuticals Ltd
886,20 грн