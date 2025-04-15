Опатадин Эко (Opatadin Eco)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 46 аптеках в Львов
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
390,33
Экономия при брони: -64,61 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
371,30
Экономия при брони: -28,20 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
380,30
Экономия при брони: -37,20 грн
D.s.
Львов, ул. Галицкая, 19
1.0 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
D.s.
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
1.0 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
378,29
Экономия при брони: -52,51 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
371,30
Экономия при брони: -28,20 грн
Пульс
Львов, ул. Моршинская, 2
1.4 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Франко Ивана, 82
1.5 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
379,74
Экономия при брони: -34,29 грн
Аптека бам
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 45
1.8 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
371,70
Экономия при брони: -28,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
385,88
Экономия при брони: -60,21 грн
Подорожник
Львов, ул. Яблонской Софии, 8
1.8 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
371,30
Экономия при брони: -28,20 грн
Здорова родина
Львов, ул. Химическая, 4
1.8 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
385,37
Экономия при брони: -3,62 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
2.0 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
361,90
Экономия при брони: -18,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
381,84
Экономия при брони: -56,74 грн
Подорожник
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 171
2.7 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
377,60
Экономия при брони: -34,50 грн
Пульс
Львов, ул. Липы Юрия, 20
3.0 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma