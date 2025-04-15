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Опатадин Эко (Opatadin Eco)

Опатадин Эко (Opatadin Eco)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 46 аптеках в Львов
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
390,33
Экономия при брони: -64,61 грн
325,72 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
377,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
371,30
Экономия при брони: -28,20 грн
343,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
339,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
380,30
Экономия при брони: -37,20 грн
343,10 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Галицкая, 19
1.0 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
380,30 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
1.0 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
377,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
378,29
Экономия при брони: -52,51 грн
325,78 грн
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
371,30
Экономия при брони: -28,20 грн
343,10 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Моршинская, 2
1.4 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
377,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 82
1.5 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
346,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
379,74
Экономия при брони: -34,29 грн
345,45 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 45
1.8 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
371,70
Экономия при брони: -28,60 грн
343,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
385,88
Экономия при брони: -60,21 грн
325,67 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Яблонской Софии, 8
1.8 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
371,30
Экономия при брони: -28,20 грн
343,10 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 19:00
Львов, ул. Химическая, 4
1.8 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
385,37
Экономия при брони: -3,62 грн
381,75 грн
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
2.0 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
361,90
Экономия при брони: -18,80 грн
343,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
381,84
Экономия при брони: -56,74 грн
325,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 171
2.7 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
377,60
Экономия при брони: -34,50 грн
343,10 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Липы Юрия, 20
3.0 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
377,60 грн
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