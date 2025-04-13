Опатадин Эко (Opatadin Eco)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 466 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
380,30
Экономия при брони: -27,60 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
377,70 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
382,24
Экономия при брони: -53,42 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
377,70 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
373,84
Экономия при брони: -52,38 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
377,70 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
377,70 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
377,70 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
377,70 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
377,70 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хорива, 17
1.8 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
377,70 грн