Опатадин Эко (Opatadin Eco)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 140 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
361,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
361,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
361,90
Экономия при брони: -4,60 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
361,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
361,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
361,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
361,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тарасовская, 3
1.6 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
361,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
361,90 грн