Опатадин Эко (Opatadin Eco)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 56 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
380,30
Экономия при брони: -20,60 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
377,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
377,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 47 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
401,84
Экономия при брони: -85,42 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 47 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
377,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 17 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
377,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
377,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 47 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
377,70 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
377,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
386,66
Экономия при брони: -70,12 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 47 мин
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
377,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
377,70 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
377,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
377,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Опатадин Эко капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
377,70 грн