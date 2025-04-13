Киев
Летрозол Дженефарм (Letrozole Genepharm)

Летрозол Дженефарм (Letrozole Genepharm)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 3 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Летрозол Дженефарм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Genepharm
797,97 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Летрозол Дженефарм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Genepharm
802,47 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Летрозол Дженефарм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Genepharm
765,27 грн
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, бульв. Независимости, 7
20.6 км
Летрозол Дженефарм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Genepharm
779,97 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
32.6 км
Летрозол Дженефарм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Genepharm
779,97 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
133.9 км
Летрозол Дженефарм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Genepharm
776,07 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 23:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
157.4 км
Летрозол Дженефарм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Genepharm
776,07 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Тищика, 25
189.4 км
Летрозол Дженефарм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Genepharm
779,97 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
203.3 км
Летрозол Дженефарм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Genepharm
779,97 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
249.9 км
Летрозол Дженефарм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Genepharm
768,57 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
250.0 км
Летрозол Дженефарм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Genepharm
779,97 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
278.0 км
Летрозол Дженефарм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Genepharm
779,97 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
326.6 км
Летрозол Дженефарм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Genepharm
779,97 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Торговица, 7
366.2 км
Летрозол Дженефарм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Genepharm
778,47 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
402.0 км
Летрозол Дженефарм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Genepharm
779,97 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 9
408.4 км
Летрозол Дженефарм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Genepharm
737,67 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Черновцы, ул. Университетская, 12
409.8 км
Летрозол Дженефарм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Genepharm
363,86
Экономия при брони: -0,01 грн
363,85 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
443.0 км
Летрозол Дженефарм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Genepharm
779,97 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 6
451.1 км
Летрозол Дженефарм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Genepharm
779,97 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Любинская, 96
471.6 км
Летрозол Дженефарм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Genepharm
779,97 грн
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