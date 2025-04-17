Винница (адрес не указан)
Доступно в 64 аптеках в Винница
Аптека копейка
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
ВЕКТАЗИН СУППОЗИТОРИИ С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ суппозитории №10
Бовиос Фарм
274,27
Экономия при брони: -12,36 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
ВЕКТАЗИН СУППОЗИТОРИИ С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ суппозитории №10
Бовиос Фарм
525,80 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ВЕКТАЗИН СУППОЗИТОРИИ С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ суппозитории №10
Бовиос Фарм
525,80 грн
Ощад аптека
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
ВЕКТАЗИН СУППОЗИТОРИИ С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ суппозитории №10
Бовиос Фарм
Аптека низких цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ВЕКТАЗИН СУППОЗИТОРИИ С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ суппозитории №10
Бовиос Фарм
554,62
Экономия при брони: -29,96 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
ВЕКТАЗИН СУППОЗИТОРИИ С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ суппозитории №10
Бовиос Фарм
525,80 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
ВЕКТАЗИН СУППОЗИТОРИИ С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ суппозитории №10
Бовиос Фарм
525,80 грн
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
ВЕКТАЗИН СУППОЗИТОРИИ С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ суппозитории №10
Бовиос Фарм
545,16
Экономия при брони: -20,82 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
ВЕКТАЗИН СУППОЗИТОРИИ С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ суппозитории №10
Бовиос Фарм
548,15
Экономия при брони: -24,26 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
ВЕКТАЗИН СУППОЗИТОРИИ С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ суппозитории №10
Бовиос Фарм
525,80 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
ВЕКТАЗИН СУППОЗИТОРИИ С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ суппозитории №10
Бовиос Фарм
271,11
Экономия при брони: -9,12 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
ВЕКТАЗИН СУППОЗИТОРИИ С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ суппозитории №10
Бовиос Фарм
525,80 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
ВЕКТАЗИН СУППОЗИТОРИИ С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ суппозитории №10
Бовиос Фарм
525,80 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
ВЕКТАЗИН СУППОЗИТОРИИ С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ суппозитории №10
Бовиос Фарм
525,80 грн
Подорожник
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
ВЕКТАЗИН СУППОЗИТОРИИ С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ суппозитории №10
Бовиос Фарм
525,80 грн
Подорожник
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
ВЕКТАЗИН СУППОЗИТОРИИ С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ суппозитории №10
Бовиос Фарм
525,80 грн
Аптека
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
1.5 км
ВЕКТАЗИН СУППОЗИТОРИИ С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ суппозитории №10
Бовиос Фарм
441,00
Экономия при брони: -22,05 грн
Аптека низких цен
Винница, ул. Соборная, 35
1.6 км
ВЕКТАЗИН СУППОЗИТОРИИ С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ суппозитории №10
Бовиос Фарм
525,80 грн
Подорожник
Винница, ул. Шимко Максима, 7-А
1.6 км
ВЕКТАЗИН СУППОЗИТОРИИ С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ суппозитории №10
Бовиос Фарм
525,80 грн
Аптека копейка
Винница, ул. Киевская, 62
1.7 км
ВЕКТАЗИН СУППОЗИТОРИИ С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ суппозитории №10
Бовиос Фарм
551,75
Экономия при брони: -68,87 грн