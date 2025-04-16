Горлонорм-Л (Gorlonorm-L)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
ГОРЛОНОРМ-Л РАСТВОР НА ОСНОВЕ ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТА С ЭКСТРАКТАМИ РАСТЕНИЙ спрей 30 мл №1
Леда
70,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
ГОРЛОНОРМ-Л РАСТВОР НА ОСНОВЕ ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТА С ЭКСТРАКТАМИ РАСТЕНИЙ спрей 30 мл №1
Леда
65,00
Экономия при брони: -3,00 грн
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Паникахи, 36-К
61.0 км
ГОРЛОНОРМ-Л РАСТВОР НА ОСНОВЕ ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТА С ЭКСТРАКТАМИ РАСТЕНИЙ спрей 30 мл №1
Леда
92,60
Экономия при брони: -26,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Науки, 31
66.9 км
ГОРЛОНОРМ-Л РАСТВОР НА ОСНОВЕ ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТА С ЭКСТРАКТАМИ РАСТЕНИЙ спрей 30 мл №1
Леда
96,20
Экономия при брони: -29,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 1-Н
67.5 км
ГОРЛОНОРМ-Л РАСТВОР НА ОСНОВЕ ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТА С ЭКСТРАКТАМИ РАСТЕНИЙ спрей 30 мл №1
Леда
96,20
Экономия при брони: -29,60 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
70.2 км
ГОРЛОНОРМ-Л РАСТВОР НА ОСНОВЕ ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТА С ЭКСТРАКТАМИ РАСТЕНИЙ спрей 30 мл №1
Леда
65,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
94.0 км
ГОРЛОНОРМ-Л РАСТВОР НА ОСНОВЕ ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТА С ЭКСТРАКТАМИ РАСТЕНИЙ спрей 30 мл №1
Леда
65,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Александрия, просп. Соборный, 111
176.0 км
ГОРЛОНОРМ-Л РАСТВОР НА ОСНОВЕ ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТА С ЭКСТРАКТАМИ РАСТЕНИЙ спрей 30 мл №1
Леда
65,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
228.4 км
ГОРЛОНОРМ-Л РАСТВОР НА ОСНОВЕ ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТА С ЭКСТРАКТАМИ РАСТЕНИЙ спрей 30 мл №1
Леда
65,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
261.3 км
ГОРЛОНОРМ-Л РАСТВОР НА ОСНОВЕ ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТА С ЭКСТРАКТАМИ РАСТЕНИЙ спрей 30 мл №1
Леда
92,60
Экономия при брони: -26,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
286.4 км
ГОРЛОНОРМ-Л РАСТВОР НА ОСНОВЕ ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТА С ЭКСТРАКТАМИ РАСТЕНИЙ спрей 30 мл №1
Леда
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, перек. Смелянская / Вернигоры, 99/12
288.5 км
ГОРЛОНОРМ-Л РАСТВОР НА ОСНОВЕ ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТА С ЭКСТРАКТАМИ РАСТЕНИЙ спрей 30 мл №1
Леда
92,60
Экономия при брони: -26,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Срибнокильская, 3-Д
434.9 км
ГОРЛОНОРМ-Л РАСТВОР НА ОСНОВЕ ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТА С ЭКСТРАКТАМИ РАСТЕНИЙ спрей 30 мл №1
Леда
67,30
Экономия при брони: -0,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
444.0 км
ГОРЛОНОРМ-Л РАСТВОР НА ОСНОВЕ ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТА С ЭКСТРАКТАМИ РАСТЕНИЙ спрей 30 мл №1
Леда
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Тихого Олексы / Гетмана Вадима, 40/16
448.7 км
ГОРЛОНОРМ-Л РАСТВОР НА ОСНОВЕ ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТА С ЭКСТРАКТАМИ РАСТЕНИЙ спрей 30 мл №1
Леда
92,60
Экономия при брони: -26,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Главная, 215
686.1 км
ГОРЛОНОРМ-Л РАСТВОР НА ОСНОВЕ ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТА С ЭКСТРАКТАМИ РАСТЕНИЙ спрей 30 мл №1
Леда
95,70
Экономия при брони: -29,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Калуш, ул. Звонарская, 5
806.8 км
ГОРЛОНОРМ-Л РАСТВОР НА ОСНОВЕ ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТА С ЭКСТРАКТАМИ РАСТЕНИЙ спрей 30 мл №1
Леда
96,00
Экономия при брони: -29,40 грн
Семейная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 152/1
248.3 км
ГОРЛОНОРМ-Л РАСТВОР НА ОСНОВЕ ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТА С ЭКСТРАКТАМИ РАСТЕНИЙ спрей 30 мл №1
Леда