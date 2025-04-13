Горлонорм-Л (Gorlonorm-L)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
ГОРЛОНОРМ-Л РАСТВОР НА ОСНОВЕ ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТА С ЭКСТРАКТАМИ РАСТЕНИЙ спрей 30 мл №1
Леда
Подорожник
Киев, перек. Тихого Олексы / Гетмана Вадима, 40/16
5.6 км
ГОРЛОНОРМ-Л РАСТВОР НА ОСНОВЕ ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТА С ЭКСТРАКТАМИ РАСТЕНИЙ спрей 30 мл №1
Леда
92,60
Экономия при брони: -27,90 грн
Подорожник
Киев, ул. Срибнокильская, 3-Д
9.5 км
ГОРЛОНОРМ-Л РАСТВОР НА ОСНОВЕ ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТА С ЭКСТРАКТАМИ РАСТЕНИЙ спрей 30 мл №1
Леда
92,60
Экономия при брони: -27,90 грн
В городах рядом
Подорожник
Черкассы, перек. Смелянская / Вернигоры, 99/12
157.6 км
ГОРЛОНОРМ-Л РАСТВОР НА ОСНОВЕ ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТА С ЭКСТРАКТАМИ РАСТЕНИЙ спрей 30 мл №1
Леда
92,60
Экономия при брони: -27,90 грн
Народная аптека
Черкассы, ул. Надпольная, 340
159.5 км
ГОРЛОНОРМ-Л РАСТВОР НА ОСНОВЕ ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТА С ЭКСТРАКТАМИ РАСТЕНИЙ спрей 30 мл №1
Леда
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
248.7 км
ГОРЛОНОРМ-Л РАСТВОР НА ОСНОВЕ ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТА С ЭКСТРАКТАМИ РАСТЕНИЙ спрей 30 мл №1
Леда
65,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
357.5 км
ГОРЛОНОРМ-Л РАСТВОР НА ОСНОВЕ ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТА С ЭКСТРАКТАМИ РАСТЕНИЙ спрей 30 мл №1
Леда
65,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека интернет цен
Днепр, пл. Вокзальная, 1
391.8 км
ГОРЛОНОРМ-Л РАСТВОР НА ОСНОВЕ ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТА С ЭКСТРАКТАМИ РАСТЕНИЙ спрей 30 мл №1
Леда
65,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Подорожник
Днепр, просп. Науки, 31
396.2 км
ГОРЛОНОРМ-Л РАСТВОР НА ОСНОВЕ ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТА С ЭКСТРАКТАМИ РАСТЕНИЙ спрей 30 мл №1
Леда
96,20
Экономия при брони: -7,10 грн
Подорожник
Днепр, ул. Набережная Победы, 1-Н
396.9 км
ГОРЛОНОРМ-Л РАСТВОР НА ОСНОВЕ ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТА С ЭКСТРАКТАМИ РАСТЕНИЙ спрей 30 мл №1
Леда
96,20
Экономия при брони: -31,50 грн
Подорожник
Днепр, ул. Паникахи, 36-К
398.1 км
ГОРЛОНОРМ-Л РАСТВОР НА ОСНОВЕ ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТА С ЭКСТРАКТАМИ РАСТЕНИЙ спрей 30 мл №1
Леда
92,60
Экономия при брони: -3,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
402.6 км
ГОРЛОНОРМ-Л РАСТВОР НА ОСНОВЕ ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТА С ЭКСТРАКТАМИ РАСТЕНИЙ спрей 30 мл №1
Леда
92,60
Экономия при брони: -25,30 грн
Подорожник
Черновцы, ул. Главная, 215
410.6 км
ГОРЛОНОРМ-Л РАСТВОР НА ОСНОВЕ ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТА С ЭКСТРАКТАМИ РАСТЕНИЙ спрей 30 мл №1
Леда
95,70
Экономия при брони: -31,00 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
436.7 км
ГОРЛОНОРМ-Л РАСТВОР НА ОСНОВЕ ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТА С ЭКСТРАКТАМИ РАСТЕНИЙ спрей 30 мл №1
Леда
70,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Подорожник
Калуш, ул. Звонарская, 5
469.9 км
ГОРЛОНОРМ-Л РАСТВОР НА ОСНОВЕ ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТА С ЭКСТРАКТАМИ РАСТЕНИЙ спрей 30 мл №1
Леда
96,00
Экономия при брони: -31,30 грн
Семейная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 152/1
405.9 км
ГОРЛОНОРМ-Л РАСТВОР НА ОСНОВЕ ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТА С ЭКСТРАКТАМИ РАСТЕНИЙ спрей 30 мл №1
Леда