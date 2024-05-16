Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаДругие средства по уходу за кожей лица, шеи и декольтеIvatherm Ivahidra+ интенсивный бальзам для восстановления липидовЦены в аптеках

Ivatherm Ivahidra+ интенсивный бальзам для восстановления липидов 200 мл - Львов (910308) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
Пульс
Подробнее
Открыто Закроется через 43 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
619,26 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
625,45 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 8
Всего: упаковка (1)
625,45 грн
Пульс
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Моршинская, 2
Всего: упаковка (1)
788,90 грн
Пульс
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Окуневского, 3
Всего: упаковка (1)
644,03 грн
Пульс
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Замарстыновская, 122
Всего: упаковка (1)
619,26 грн
Пульс
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Липы Юрия, 20
Всего: упаковка (1)
788,94 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (2)
740,60 грн
Пульс
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Владимира Великого, 61
Всего: упаковка (1)
724,54 грн
Пульс
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Субботовская, 2-А
Всего: упаковка (1)
780,89 грн
Пульс
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Лычаковская, 152
Всего: упаковка (1)
861,39 грн
Пульс
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Медовой Пещеры, 1
Всего: упаковка (1)
700,38 грн
Пульс
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 358
Всего: упаковка (1)
829,19 грн
Пульс
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
Всего: упаковка (1)
771,30 грн
В других городах:
Пульс
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Дрогобыч, ул. Грушевского Михаила, 15
Всего: упаковка (1)
619,90 грн
Пульс
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Стебник, ул. Грушевского Михаила, 8
Всего: упаковка (1)
716,50 грн
Пульс
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Трускавец, ул. Шевченко Тараса, 23
Всего: упаковка (1)
660,13 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, бульв. Южный, 20
Всего: упаковка (2)
745,89 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (2)
741,73 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Шептицкого, 2
Всего: упаковка (2)
625,45 грн