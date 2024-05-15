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Ivatherm Ivapur очищающая гель-пенка 500 мл для комбинированной, жирной чувствительной кожи - Харьков (814288) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2)
875,25 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
872,98 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
865,25 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (3)
867,22 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
867,94 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (4)
868,28 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
872,90 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (3)
869,85 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (2)
871,49 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 41
Всего: упаковка (2)
873,97 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (2)
868,87 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (2)
866,60 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (2)
864,25 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
Всего: упаковка (2)
871,92 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 11/2
Всего: упаковка (2)
869,85 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 28-А
Всего: упаковка (1)
864,30 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 9
Всего: упаковка (2)
873,38 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 31
Всего: упаковка (2)
874,65 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 15
Всего: упаковка (2)
875,34 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 160
Всего: упаковка (2)
868,63 грн
В городе Харьков больше нет предложений с препаратом