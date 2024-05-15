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Ivatherm Ivapur очищающая гель-пенка 250 мл для комбинированной, жирной чувствительной кожи - Харьков (814287) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2)
498,77 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
496,35 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
577,28 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (3)
498,77 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
497,53 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (4)
580,77 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
498,11 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (3)
492,10 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (2)
492,04 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 41
Всего: упаковка (2)
491,75 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (2)
491,93 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (1)
492,41 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (2)
497,00 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
Всего: упаковка (2)
498,70 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 9
Всего: упаковка (2)
497,38 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 31
Всего: упаковка (2)
493,30 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 15
Всего: упаковка (2)
493,86 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 160
Всего: упаковка (2)
495,98 грн
В других городах:
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Европейская, 17
Всего: упаковка (2)
497,96 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 5/1
Всего: упаковка (2)
493,66 грн