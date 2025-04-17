Винница (адрес не указан)
Доступно в 65 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Ксифаксан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 550 мг блистер ПВХ-ПЕ-ПВДХ/алюминия №42
Alfasigma S.p.A.
6976,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Ксифаксан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 550 мг блистер ПВХ-ПЕ-ПВДХ/алюминия №42
Alfasigma S.p.A.
6976,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Ксифаксан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 550 мг блистер ПВХ-ПЕ-ПВДХ/алюминия №42
Alfasigma S.p.A.
6948,00
Экономия при брони: -67,40 грн
6880,60 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Ксифаксан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 550 мг блистер ПВХ-ПЕ-ПВДХ/алюминия №42
Alfasigma S.p.A.
6976,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Ксифаксан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 550 мг блистер ПВХ-ПЕ-ПВДХ/алюминия №42
Alfasigma S.p.A.
6976,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Ксифаксан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 550 мг блистер ПВХ-ПЕ-ПВДХ/алюминия №42
Alfasigma S.p.A.
7358,60
Экономия при брони: -397,48 грн
6961,12 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Ксифаксан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 550 мг блистер ПВХ-ПЕ-ПВДХ/алюминия №42
Alfasigma S.p.A.
6976,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Ксифаксан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 550 мг блистер ПВХ-ПЕ-ПВДХ/алюминия №42
Alfasigma S.p.A.
6995,72 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Ксифаксан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 550 мг блистер ПВХ-ПЕ-ПВДХ/алюминия №42
Alfasigma S.p.A.
6976,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Ксифаксан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 550 мг блистер ПВХ-ПЕ-ПВДХ/алюминия №42
Alfasigma S.p.A.
7217,60
Экономия при брони: -289,02 грн
6928,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Ксифаксан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 550 мг блистер ПВХ-ПЕ-ПВДХ/алюминия №42
Alfasigma S.p.A.
7288,62
Экономия при брони: -322,53 грн
6966,09 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Ксифаксан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 550 мг блистер ПВХ-ПЕ-ПВДХ/алюминия №42
Alfasigma S.p.A.
6976,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Ксифаксан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 550 мг блистер ПВХ-ПЕ-ПВДХ/алюминия №42
Alfasigma S.p.A.
7189,79
Экономия при брони: -252,72 грн
6937,07 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Ксифаксан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 550 мг блистер ПВХ-ПЕ-ПВДХ/алюминия №42
Alfasigma S.p.A.
6976,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Ксифаксан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 550 мг блистер ПВХ-ПЕ-ПВДХ/алюминия №42
Alfasigma S.p.A.
6937,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Ксифаксан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 550 мг блистер ПВХ-ПЕ-ПВДХ/алюминия №42
Alfasigma S.p.A.
6976,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Ксифаксан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 550 мг блистер ПВХ-ПЕ-ПВДХ/алюминия №42
Alfasigma S.p.A.
6976,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Ксифаксан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 550 мг блистер ПВХ-ПЕ-ПВДХ/алюминия №42
Alfasigma S.p.A.
7201,63
Экономия при брони: -270,20 грн
6931,43 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Ксифаксан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 550 мг блистер ПВХ-ПЕ-ПВДХ/алюминия №42
Alfasigma S.p.A.
6976,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Ксифаксан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 550 мг блистер ПВХ-ПЕ-ПВДХ/алюминия №42
Alfasigma S.p.A.
6976,70 грн