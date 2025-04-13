Киев (адрес не указан)
Доступно в 317 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Ксифаксан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 550 мг блистер ПВХ-ПЕ-ПВДХ/алюминия №42
Alfasigma S.p.A.
6848,61 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Ксифаксан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 550 мг блистер ПВХ-ПЕ-ПВДХ/алюминия №42
Alfasigma S.p.A.
6848,61 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Ксифаксан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 550 мг блистер ПВХ-ПЕ-ПВДХ/алюминия №42
Alfasigma S.p.A.
6948,00
Экономия при брони: -36,80 грн
6911,20 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Ксифаксан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 550 мг блистер ПВХ-ПЕ-ПВДХ/алюминия №42
Alfasigma S.p.A.
6932,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Ксифаксан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 550 мг блистер ПВХ-ПЕ-ПВДХ/алюминия №42
Alfasigma S.p.A.
7322,63
Экономия при брони: -405,31 грн
6917,32 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Ксифаксан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 550 мг блистер ПВХ-ПЕ-ПВДХ/алюминия №42
Alfasigma S.p.A.
6932,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Ксифаксан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 550 мг блистер ПВХ-ПЕ-ПВДХ/алюминия №42
Alfasigma S.p.A.
6932,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Ксифаксан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 550 мг блистер ПВХ-ПЕ-ПВДХ/алюминия №42
Alfasigma S.p.A.
6932,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Ксифаксан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 550 мг блистер ПВХ-ПЕ-ПВДХ/алюминия №42
Alfasigma S.p.A.
7245,68
Экономия при брони: -322,96 грн
6922,72 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Ксифаксан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 550 мг блистер ПВХ-ПЕ-ПВДХ/алюминия №42
Alfasigma S.p.A.
7152,92
Экономия при брони: -256,17 грн
6896,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Ксифаксан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 550 мг блистер ПВХ-ПЕ-ПВДХ/алюминия №42
Alfasigma S.p.A.
7248,99
Экономия при брони: -365,17 грн
6883,82 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Ксифаксан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 550 мг блистер ПВХ-ПЕ-ПВДХ/алюминия №42
Alfasigma S.p.A.
6932,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Ксифаксан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 550 мг блистер ПВХ-ПЕ-ПВДХ/алюминия №42
Alfasigma S.p.A.
6968,90
Экономия при брони: -57,70 грн
6911,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Ксифаксан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 550 мг блистер ПВХ-ПЕ-ПВДХ/алюминия №42
Alfasigma S.p.A.
7258,23
Экономия при брони: -319,32 грн
6938,91 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Ксифаксан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 550 мг блистер ПВХ-ПЕ-ПВДХ/алюминия №42
Alfasigma S.p.A.
7210,66
Экономия при брони: -283,96 грн
6926,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Ксифаксан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 550 мг блистер ПВХ-ПЕ-ПВДХ/алюминия №42
Alfasigma S.p.A.
7206,16
Экономия при брони: -303,34 грн
6902,82 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Ксифаксан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 550 мг блистер ПВХ-ПЕ-ПВДХ/алюминия №42
Alfasigma S.p.A.
6932,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Ксифаксан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 550 мг блистер ПВХ-ПЕ-ПВДХ/алюминия №42
Alfasigma S.p.A.
7363,95
Экономия при брони: -435,20 грн
6928,75 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
Ксифаксан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 550 мг блистер ПВХ-ПЕ-ПВДХ/алюминия №42
Alfasigma S.p.A.
6932,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
2.0 км
Ксифаксан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 550 мг блистер ПВХ-ПЕ-ПВДХ/алюминия №42
Alfasigma S.p.A.
6932,80 грн