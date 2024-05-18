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АЦЦ® Лонг Лимон таблетки шипучие 600 мг саше, №6 - Запорожье (429354) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 212 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (161)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
283,50 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (2)
337,00
Экономия: -77,00 грн
260,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
297,69 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2), саше (3)
327,88
Экономия: -69,87 грн
258,01 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2), саше (4)
309,41
Экономия: -58,58 грн
250,83 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
278,48 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (4)
307,99
Экономия: -40,27 грн
267,72 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (14)
305,00
Экономия: -45,00 грн
260,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
295,82 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: таблетки шипучие (4)
305,00
Экономия: -45,00 грн
260,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (2)
343,70
Экономия: -76,10 грн
267,60 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
297,99
Экономия: -30,27 грн
267,72 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (2)
296,07 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (4), саше (4)
307,49
Экономия: -35,59 грн
271,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (3)
317,04 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (2)
278,48 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
305,00
Экономия: -45,00 грн
260,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2), саше (4)
313,32
Экономия: -62,57 грн
250,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2), саше (3)
306,37
Экономия: -55,89 грн
250,48 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2), саше (4)
325,80
Экономия: -55,40 грн
270,40 грн