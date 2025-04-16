Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 122 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 14 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
АСВЕМИН СУППОЗИТОРИИ С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ суппозитории №10
Бовиос Фарм
490,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 14 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
АСВЕМИН СУППОЗИТОРИИ С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ суппозитории №10
Бовиос Фарм
515,33
Экономия при брони: -29,77 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 14 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
АСВЕМИН СУППОЗИТОРИИ С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ суппозитории №10
Бовиос Фарм
458,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 14 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
АСВЕМИН СУППОЗИТОРИИ С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ суппозитории №10
Бовиос Фарм
512,64
Экономия при брони: -27,08 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 14 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
АСВЕМИН СУППОЗИТОРИИ С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ суппозитории №10
Бовиос Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 14 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
АСВЕМИН СУППОЗИТОРИИ С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ суппозитории №10
Бовиос Фарм
513,36
Экономия при брони: -29,79 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 14 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
АСВЕМИН СУППОЗИТОРИИ С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ суппозитории №10
Бовиос Фарм
510,04
Экономия при брони: -28,46 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 14 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
АСВЕМИН СУППОЗИТОРИИ С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ суппозитории №10
Бовиос Фарм
509,12
Экономия при брони: -27,54 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 14 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
АСВЕМИН СУППОЗИТОРИИ С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ суппозитории №10
Бовиос Фарм
490,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 14 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
АСВЕМИН СУППОЗИТОРИИ С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ суппозитории №10
Бовиос Фарм
505,39
Экономия при брони: -23,81 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 14 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
АСВЕМИН СУППОЗИТОРИИ С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ суппозитории №10
Бовиос Фарм
508,20
Экономия при брони: -22,64 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 14 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
АСВЕМИН СУППОЗИТОРИИ С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ суппозитории №10
Бовиос Фарм
516,30
Экономия при брони: -64,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 14 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
АСВЕМИН СУППОЗИТОРИИ С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ суппозитории №10
Бовиос Фарм
510,18
Экономия при брони: -28,60 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
АСВЕМИН СУППОЗИТОРИИ С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ суппозитории №10
Бовиос Фарм
504,67
Экономия при брони: -23,09 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 14 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
АСВЕМИН СУППОЗИТОРИИ С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ суппозитории №10
Бовиос Фарм
490,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 14 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
АСВЕМИН СУППОЗИТОРИИ С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ суппозитории №10
Бовиос Фарм
510,74
Экономия при брони: -25,18 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 14 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
АСВЕМИН СУППОЗИТОРИИ С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ суппозитории №10
Бовиос Фарм
458,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 14 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
АСВЕМИН СУППОЗИТОРИИ С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ суппозитории №10
Бовиос Фарм
490,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 14 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
АСВЕМИН СУППОЗИТОРИИ С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ суппозитории №10
Бовиос Фарм
514,45
Экономия при брони: -28,89 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 14 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
АСВЕМИН СУППОЗИТОРИИ С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ суппозитории №10
Бовиос Фарм
458,00
Экономия при брони: -7,00 грн