Мометазон-Здоровье (Mometazone-Zdorovj)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 151 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
204,40 грн
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
265,14
Экономия при брони: -21,14 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
265,14
Экономия при брони: -18,14 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
204,40 грн
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
265,10 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
204,40 грн
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
265,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
204,40 грн
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
265,00
Экономия при брони: -15,90 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
193,00
Экономия при брони: -27,00 грн
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
255,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
193,00
Экономия при брони: -27,00 грн
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
265,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
272,00
Экономия при брони: -22,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
204,40 грн
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
265,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
278,60
Экономия при брони: -29,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
204,40 грн
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
265,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
204,40 грн
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
265,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
204,40 грн
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
265,10 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
204,40 грн
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
265,02
Экономия при брони: -18,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
204,40 грн
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
265,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
204,40 грн
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
265,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
204,40 грн
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
265,10 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
193,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
255,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
204,40 грн
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
265,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
204,40 грн
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
273,10
Экономия при брони: -24,00 грн