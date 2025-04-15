Мометазон-Здоровье (Mometazone-Zdorovj)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 129 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
204,40 грн
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
265,10 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
204,40 грн
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
278,60
Экономия при брони: -34,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
204,40 грн
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
265,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
204,40 грн
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
265,10 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
306,99
Экономия при брони: -62,59 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
278,60
Экономия при брони: -34,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
278,60
Экономия при брони: -34,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
265,00
Экономия при брони: -20,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
278,60
Экономия при брони: -34,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
204,40 грн
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
265,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
278,60
Экономия при брони: -34,20 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
174,60
Экономия при брони: -7,40 грн
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
278,60
Экономия при брони: -34,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
278,60
Экономия при брони: -34,20 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
278,60
Экономия при брони: -34,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
204,40 грн
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
265,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
265,10
Экономия при брони: -20,70 грн
Аптека бам
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
273,10
Экономия при брони: -28,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
204,40 грн
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
265,10 грн