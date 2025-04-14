Мометазон-Здоровье (Mometazone-Zdorovj)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 134 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
204,40 грн
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
265,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
204,40 грн
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
265,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
278,60
Экономия при брони: -29,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
268,80
Экономия при брони: -19,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
273,10
Экономия при брони: -23,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
204,40 грн
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
265,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
213,45
Экономия при брони: -17,58 грн
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
312,84
Экономия при брони: -15,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
204,40 грн
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
265,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
265,00
Экономия при брони: -15,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
204,40 грн
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
265,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
204,40 грн
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
265,10 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
204,40 грн
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
265,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
204,40 грн
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
265,10 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
204,40 грн
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
265,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
268,80
Экономия при брони: -19,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
204,40 грн
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
265,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
265,00
Экономия при брони: -15,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
204,40 грн
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
265,10 грн